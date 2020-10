quarrata. EMERGENZA COVID 19: ANCORA IN FUNZIONE IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Prosegue l’assistenza alla popolazione

QUARRATA. A seguito dell’aumento di casi Covid19 sul territorio, in linea con l’andamento nazionale, l’Amministrazione comunale ricorda che è tuttora vigente l’ordinanza sindacale n. 50 del 09 marzo 2020, con la quale veniva aperto il Centro Operativo Comunale, con la presenza al suo interno della Funzione Sanità, oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione.

Si ricorda inoltre chi si trova in situazione di isolamento domiciliare sia perché positivo al Covid, sia perché in quarantena pur non essendo positivo (es. contatto con persona positiva) può essere, se necessario, assistito dalla Protezione Civile per l’acquisto di generi alimentari, medicinali e l’espletamento di commissioni necessarie alla persona e al nucleo familiare.

Per queste funzioni, il recapito telefonico di riferimento è quello del Centro Operativo: 0573 774045.

[comune di quarrata]