quarrata. ENEL RINNOVA CABINA E LINEA ELETTRICA “GALIGANA”, LUNEDÌ I LAVORI

Il servizio elettrico sarà temporaneamente interrotto a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel pomeriggio

QUARRATA. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 9 maggio eseguirà un importante intervento di restyling del sistema elettrico nel territorio comunale di Quarrata, con particolare riferimento alla cabina “Galigana” lungo la linea elettrica “Bottegone”, che fornisce alimentazione all’area dell’omonima via Galigana e delle limitrofe via Gamberaia e via del Casone in zona Case Gelli.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di potenziamento attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata con l’installazione di apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione degli impianti e garantire qualità del servizio elettrico lungo la linea interrata collegata che sarà a sua volta potenziata.

Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 9 maggio, a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel pomeriggio.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione comunicazioni e avvisi tramite sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.

È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

[clementi — enel]