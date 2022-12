quarrata. ENTRA NEL VIVO IL PROGRAMMA DEL NATALE

Un ricco calendario di eventi e iniziative per grandi e piccoli.. Le luminarie si accenderanno l“8 Dicembre

QUARRATA. A Quarrata arriva il Natale tra iniziative culturali, shopping, musica e tanti appuntamenti per grandi e piccini.

Nel mese di dicembre il sindaco Gabriele Romiti, accompagnato da Babbo Natale, ha fatto visita agli asili nidi e alle scuole dell’infanzia quarratine, portando il saluto dell’amministrazione comunale e gli auguri di buon Natale ai piccoli alunni e alle maestre.

Il culmine delle iniziative sarà giovedì 8 dicembre, una giornata di festa per tutti: alle 16.30 la città si illuminerà a festa, con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza Risorgimento.

A dare ufficialmente il via all’atmosfera natalizia ci sarà anche la musica della Filarmonica Giuseppe Verdi.

Sarà anche il giorno dell’inaugurazione della mostra dei presepi, che si terrà alle 15.30 nella Piazza Coperta del Polo Tecnologico e dell’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio fissata per le 16..

L’esposizione dei presepi realizzati da artigiani, associazioni e scuole del territorio, sarà allestita nella sala a vetri del Polo Tecnologico, rimarrà aperta fino al 6 gennaio compreso, il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. L’ingresso è gratuito.

Quest’anno ad accompagnare le festività ci saranno anche delle dolci note musicali con la filo diffusione.

Di seguito tutte le altre iniziative:

Il Villaggio di Babbo Natale

In piazza Risorgimento i più piccoli troveranno ad attenderli il Villaggio di Babbo Natale, che ha aperto ufficialmente i battenti sabato 3 dicembre. Il villaggio sarà aperto anche nelle giornate del: sabato 10 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, domenica 11 dicembre dalle 15 alle 19, sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Regala il Natale e la segreteria di Babbo Natale

Giovedì 8 dicembre, sabato 10 e sabato 17 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00, in piazza Risorgimento, all’interno del Villaggio di Babbo Natale, si terrà anche Regala il Natale, raccolta di pacchetti di regalo solidali che verranno donati all’Emporio Sociale di Quarrata.

Da giovedì 8 dicembre a venerdì 23 dicembre e da mercoledì 21 a sabato 24 dicembre, a cura della Croce Rossa-Comitato Piana Pistoiese, sarà attiva la segreteria di Babbo Natale per la consegna dei regali a domicilio. Si prenota al numero 331/1331178.

La mostra “Artisti in attesa del Natale”

Giovedì 15 dicembre, alle ore 18.00, al Polo Tecnologico sarà inaugurata la mostra “Artisti in attesa del Natale”, con opere grafiche e sculture in legno di Diego Sarti e Sara Di Caprio. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 15 dicembre al 25 dicembre dal lunedì al venerdì 18-20. sabato e domenica 10-13 e 16-20.

Natale in biblioteca

Si tratta di cinque appuntamenti, letture e laboratori, che si svolgeranno nello Spazio Bambini della Biblioteca per un numero massimo di 12 bambini.

Per partecipare occorre prenotare al numero 0573 774500 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Potrà accedere allo spazio soltanto un accompagnatore per bambino.

Ecco il calendario delle prossime iniziative in programma:

Venerdì 9 dicembre ore 16.30

Dolcezze di carta

Lettura e laboratorio di G.L. Colombo per bambini di età 4-7 anni

Venerdì 16 dicembre ore 16.30

Stelle d’artista

Lettura e laboratorio di G.L. Colombo per bambini di età 4-7 anni

Venerdì 23 dicembre ore 16.30

È Natale

lettura e laboratorio di G.L. Colombo per bambini di età 6-10 anni

Venerdì 30 dicembre ore 16.30

Un amico di neve

lettura e laboratorio di G.L. Colombo per bambini di età 8-10 anni

Il Natale a Santonuovo

Quest’anno anche Santonuovo si veste a Natale con la terza edizione de “I Colori e Sapori del Natale – Lago di Santonuovo in Arte” a cura dell’associazione di Barbara Pratesi “I colori del silenzio”.

Giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 17 si terrà “Estemporanea di presepi”.

Alle ore 18.30 arriverà il Sindaco del Comune di Quarrata per un saluto e insieme a lui Babbo Natale. Dal 13 dicembre al 7 gennaio i presepi saranno esposti di fianco alla Chiesa del Santonuovo.

Nei giorni 10-11-17-18 Dicembre ci saranno i mercatini d’arte e gli assaggi dei prodotti tipici del nostro territorio.

Sabato 10 Dicembre ore 17.00 – Spettacolo “La Pastora va a teatro” con degustazione prodotti dell’azienda agricola Canto di Primavera del sogno antico.

Domenica 11 Dicembre ore 10.30 – Concerto della Scuola di Musica Allemanda di Quarrata

Domenica 11 e 18 Dicembre dalle ore 15.00 – Giro del Lago nella carrozza di Babbo Natale

Durante tutti gli eventi sarà possibile per i bambini spedire la lettera a Babbo Natale nella sua cassetta personale e degustare prodotti tipici locali (necci e molto altro!).

Il concerto di Santo Stefano

Il 26 dicembre, alle 16.30, alla chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole, si terrà il tradizionale concerto di Santo Stefano a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi.

Dal cielo arriva la Befana

La Befana scenderà in piazza Risorgimento alle 17.30. Ci saranno stand e animazioni per i più piccoli.

“Per questo primo Natale, particolarmente significativo, ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali, legalità e turismo Mariavittoria Michelacci, vorrei prima di tutto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla definizione del programma e delle attività, ed i tecnici che hanno speso tutte le loro energie per realizzarlo.

Mi auguro che la varietà di eventi e attrazioni possa coinvolgere la cittadinanza tutta, e che la città in questo periodo così caloroso, continui ad essere un luogo di aggregazione e condivisione in pieno spirito natalizio”.

Un momento speciale anche per il neo sindaco Gabriele Romiti, al suo primo Natale in qualità di Sindaco della città.

“Per questo Natale, come Amministrazione, abbiamo lavorato per tornare a offrire, dopo gli anni di pause e restrizioni imposte dal Covid, un programma di iniziative rivolte ad adulti e bambini, che spero incontrino tanti gusti ed esigenze.

Moltissimi altri saranno gli appuntamenti nel centro cittadino e quelli dislocati fuori. A tutti voi, rivolgo il mio più sincero augurio di un buon Natale e di un sereno anno nuovo, l’auspicio che il 2023, porti a tutti noi pace, salute, lavoro, felicità”.

[notari — comune di quarrata]