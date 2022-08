quarrata. ENTRO LE 19,30 SARÁ RIPRISTINATA LA CORRENTE A OLMI

Il presidente di Legambiente Manetti: “In arrivo la squadra Enel per riparare il guasto individuato”

QUARRATA. Nella frazione di Olmi diverse abitazioni da ieri sono senza corrente. Durante la tempesta sono andati a fuoco alcuni fili posti sull’edificio dell’ex Cassa di Risparmio nel centro della frazione.

“Ieri proprio sotto il tetto dell’edificio durante il temporale è stato avvertito un grande scoppio e tutto si è affumicato ed annerito” ha commentato il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti che ha effettuato un sopralluogo sul posto.

“Ci hanno assicurato che entro le 19,30 di stasera ci sarà la corrente nelle strade di Olmi. Me ne accerterò personalmente per vedere se c’è l’intervento con la squadra dell’Enel in arrivo da Cireglio con un cestello per il lavoro di ripristino in alto”.