quarrata. ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA. DOMANI ASSEMBLEA AL CIRCOLO MCL DI VALENZATICO

QUARRATA. Mancanza di fognature e fossi minori al collasso. Domani lunedì 3 febbraio alle 21,15 presso il circolo Mcl di Valenzatico l’amministrazione comunale in una assemblea pubblica illustrerà il progetto di estensione della rete fognaria in alcuni tratti di via Bel Riposo, via Corbellicce e via Vecchia Fiorentina (dal torrente Impialla fino al ponte di Valenzatico).

All’incontro che sarà introdotto dal sindaco Marco Mazzanti e dal vicesindaco Gabriele Romiti saranno presenti i tecnici di Publiacqua.

I problemi ambientali derivanti dalla mancanza delle fognature in questa parte della frazione quarratina tra il 2028 e il 2019 sono stati al centro di due incontri sul posto promossi da Legambiente Quarrata con la presenza del vicesindaco Romiti e dei cittadini. “Nell’incontro di lunedì – spiega Daniele Manetti – verificheremo se tutte le richieste avanzate e presentate dai cittadini saranno esaudite. Come associazione abbiamo a disposizione i video girati sul posto e se necessario potremo farli vedere nel corso dell’assemblea”.

A Valenzatico come riferito da una rappresentanza di residenti di via Vecchia Fiorentina primo tronco (Mauro Cialdi, Monica Fiaschi, Daniele Giacomelli, Antonella Fiaschi e Laura Gori) da tempo si stanno verificando problemi idraulici su un tratto di circa 500 metri dal Rio Impialla all’incrocio dove è ubicato il circolo Mcl proseguendo anche in direzione della chiesa. Vi è una fossa in sinistra della strada provenendo da Quarrata quasi tutta tombata, altre fosse che passano sotto la strada che scorrono poi a cielo aperto per scaricarsi sul torrente Stella tramite portelle presenti sull’argine. Anche nella parte destra della strada non esiste nessun tipo di fossa o fogna (nonostante il servizio sia inserito in bolletta).

“Durante la stagione delle piogge invernali poi – spiega Daniele Manetti – i cittadini sono sempre in apprensione per tutta l’acqua che scende dalla parte sinistra di tale strada, infatti sopra sono presenti dei colli , le cui propaggini scendono in modo molto inclinato ed i terreni e le strade hanno una forte pendenza verso la strada principale ( Via Vecchia Fiorentina primo tratto) e chiaramente l’acqua alluvionale prende velocità e inoltre non riuscendo a passare tutta dentro le fosse che attraversano la strada, molto probabilmente sottodimensionate, passa sopra di essa e poi va nei giardini e nelle case dei cittadini residenti nel lato destro della strada principale.

I cittadini si lamentano perché oltre che all’acqua alluvionale , entra nelle loro case e nei loro giardini e stanzoni, anche l’acqua lurida degli scarichi di fognatura delle abitazioni costruite negli ultimi anni sui colli a monte della Via Vecchia Fiorentina Primo Tronco.

Infatti tutta questa massa di acqua lurida e acqua alluvionale, seguendo i principi della fisica, si scarica in modo veloce nella parte più bassa durante le forti piogge”.

