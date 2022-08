quarrata. ETERNIT SPARSO IN VIA FOLONICA, LA DENUNCIA DI UN LETTORE

Una situazione potenzialmente pericolosa a causa della dispersione delle fibre d’amianto

QUARRATA. [a.b.] Fibre d’amianto e eternit polverizzato in grande quantità ci viene segnalata da un nostro lettore in via Follonica dall’altezza dell’ex Cimot fino alla rotonda tra via Corrado da Montemagno e via Santa Lucia.

“Questo — scrive M.P —è la conseguenza della tempesta di acqua e vento dei giorni scorsi. Dai capannoni dell’ex fabbrica di mobili si sono disperse nell’aria un ingente quantitativo di eternit andato a finire anche dentro i tombini dell’acqua piovana e ai bordi della strada. Trovo scandaloso che nessuno sia intervenuto finora a bonificare la strada tra l’altro vicina al centro cittadino e densamente abitata”.

Lo stesso lettore ci ha inviato alcune foto che evidenziano la situazione con ampie superfici su aree private friabili e già sfaldate che necessitano di essere rimosse.

L’amianto —ricordiamo — rappresenta un pericolo per la salute a causa delle capacità che i materiali utilizzati in edilizia hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili a causa dell’estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere.

L’esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell­’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).