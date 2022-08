quarrata. FABIO E IL BABBO CLAUDIO DI NUOVO INSIEME

A 74 anni è scomparso Claudio Pomposi. Con la moglie Maria hanno fortemente voluto il Motoraduno Fabio Pomposi in ricordo del figlio scomparso in un incidente nel 2014. I funerali domani giovedì 4 al Barba

QUARRATA. Nel 2014 in un incidente in moto a Montespertoli perse il figlio Fabio di appena 30 anni. Dall’anno successivo con la moglie Maria e lo zio Sauro, ha fortemente sostenuto il motoraduno voluto da un gruppo di amici per ricordarlo e ricordare la sua passione per i motori.

Ieri è venuto a mancare Claudio Pomposi. L’uomo, 74 anni, ex dipendente della Sunburst Chemicals, come il figlio Fabio era appassionato di moto.

A dare la notizia della scomparsa di Claudio Pomposi “con la tristezza nel cuore” la pagina facebook “Raduno Fabio Pomposi”.

I funerali si terranno nella chiesa del Barba giovedì 4 agosto alle 9,30.

La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata.