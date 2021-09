quarrata. FAMIGLIE E IMPRESE POSSONO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI TARI

Da ieri, mercoledì 1 settembre, famiglie e imprese potranno richiedere le agevolazioni sulla tariffa dei rifiuti 2021 previste dal Comune di Quarrata, per un totale complessivo di circa 500mila euro

QUARRATA. Come lo scorso anno, le attività che hanno subito variazioni e limitazioni alle aperture in ragione della pandemia da Covid19, potranno godere di una riduzione della tariffa che sarà conteggiata nel saldo della Tari 2021 che arriverà a novembre. A titolo di esempio, per attività come bar e estetista la tariffa sarà ridotta di oltre la metà, cioè di circa il 56%.

A copertura di tali riduzioni il Comune dispone di un fondo di 302.035 euro. Per ottenere lo sgravio, però, l’impresa dovrà presentare entro il 30 novembre 2021 un’autocertificazione relativa alla chiusura e/o alla restrizione dell’attività al fine di rientrare tra quelle categorie alle quali spetta la riduzione. Per farlo sarà sufficiente andare sul sito del Comune, nella sezione dedicata in home page e seguire la procedura online, tramite autenticazione Spid o Cie.

In più, quest’anno, il Comune ha previsto altre agevolazioni per le famiglie con Isee basso, le quali possono presentare l’apposita domanda fino al 18 ottobre. Si prevede una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa per quei nuclei familiari con Isee non superiore a 8.265 euro, oppure con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro, oppure titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

A tal fine, il Comune dispone di un fondo di 192.939,79 euro. In questo caso, però, la modalità di presentazione non sarà soltanto tramite i servizi online del Comune, ma per agevolare chi non ha dimestichezza con i mezzi telematici e in particolare le persone più anziane sarà possibile far pervenire la propria richiesta anche in modalità cartacea, consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo Generale (da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.00) oppure spedendola tramite raccomandata A/R entro la data di scadenza del bando (farà fede la data e l’ora del timbro dell’Ufficio postale accettante) a Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto n. 2 e sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Contiene domanda di agevolazione al pagamento della TARI – anno 2021”.

[comune di quarrata]