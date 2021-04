quarrata. FAMILY FOOD FIGHT 2021, UN QUINTILIO IN GRANDE FORMA PORTA I VANNUCCHI ALLA SEMIFINALE

Una puntata, quella di giovedì scorso, con vari colpi di scena

QUARRATA. Anche la quarta puntata del family format di Sky Uno, giovedì scorso, è andata bene per la rappresentanza pistoiese ed ha segnato ancora una volta alla fine nel duello finale la permanenza della famiglia quarratina Vannucchi tra i concorrenti rimasti in gara, pronti a contendersi il titolo e il premio finale di “Family Food Fight 2021”.

Lasciata la propria “confort zone” del cibo tradizionale nella prima prova, quella del Menù del giorno, i Vannucchi hanno ricreato un menu internazionale di tre portate guidati nonostante l’ostacolo della lingua, dallo chef eritreo Yonas Tesfamichael Yeshak.

Secondo i giudici Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo la compagine toscana ha lavorato bene ma i loro piatti mancavano di qualche accortezza”.

A conquistare per la seconda volta la coccarda del menù migliore è stata la famiglia Dall’Argine (proveniente dalla Emilia Romagna) e la sua cucina russa. Nella seconda prova i Vannucchi sono stati scomposti e si sono formate 4 squadre miste, ognuna delle quali aveva il compito di realizzare in 30 minuti un piatto unico con quattro ingredienti (zucca, liquirizia, lampredotto e pomodoro del piennolo).

La peggiore squadra mista della seconda prova è risultata alla fine la squadra di Luca Dall’Argine, i bolliti misti, di cui faceva parte anche il quarratino Quintilio Vannucchi.

Secondo il parere dei giudici il loro piatto non ha mostrato il vero potenziale della portata realizzata appiattendosi sugli ingredienti. Al duello finale è andato dunque insieme agli altri componenti della squadra dei “Bolliti misti” anche Quintilio, che ha giocato per tutta la famiglia.

Sono stati gli altri membri dei Vannucchi (Claudia, Mauro e Clara) a fare una spesa “al buio” per procurare a Quintilio gli ingredienti necessari per la prova.

Grazie al Filetto di maiale con cavolo nero saltato in padella, il piatto di Quintilio, la famiglia Vannucchi è riuscita ad avere la meglio sulla mozzarella in carrozza con polpo e insalata realizzata dal campano Alfonso Lufino e quindi tra i Vannucchi e i Lufino a salvarsi sono stati ancora una volta al rush finale i Vannucchi.

Appuntamento al prossimo giovedì dalle 21,15 su Sky Uno con la quinta puntata che vedrà i quarratini Vannucchi sfidarsi per un posto in finale contro gli Auteliano e i Dall’Argine, le altre due famiglie rimaste in gara.

Andrea Balli

