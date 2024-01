quarrata. FERVONO I PREPARATIVI PER LA PROCESSIONE DEL VENERDÌ SANTO

Lunedì 8 gennaio alle 21 nei locali de La Pineta in via Trieste sarà possibile dare la propria adesione

QUARRATA. Fervono i preparativi presso la parrocchia di Santa Maria Assunta per l’edizione 2024 della processione del Venerdì Santo meglio conosciuta a Quarrata come processione del Gesù Morto. Un appuntamento ultrabicentenario dove moderno e antico, sacro e profano, si intersecano tra di loro sempre tenendo presente i propositi di San Leonardo da Porto Maurizio, al secolo Paolo Girolamo Casanova (1676-1751), un francescano dell’ordine dei frati Minori, ideatore e propagatore anche nelle nostre zone della pratica della Via Crucis.

La processione, avvenimento di carattere storico e culturale a cui sono legati molti quarratini, si terrà il prossimo 29 marzo 2024. Il comitato organizzatore prevede come sempre il coinvolgimento di circa quattrocento figuranti.

“C’è bisogno di persone che vogliono prenderne parte, indossando i meravigliosi abiti storici. — scrive a nome del comitato organizzatore Antonio Cappiello —.

Tutti gli interessati possono contattare il parroco don Fulvio Baldi oppure rivolgersi ogni lunedì sera a partire dal prossimo 8 gennaio 2024 alle ore 21 sopra i locali de La Pineta in via Trieste. Già lunedì saremo pronti per scegliere i personaggi”.

“Questa tradizione — conclude Cappiello — deve durare ancora per molti anni”.

In questi tre mesi il comitato sarà chiamato ad un fitto lavoro che prevede la messa a punto di tutta la processione secondo i “quadri” prestabiliti tesi a ricostruire fedelmente la Passione di Cristo.

Come per le passate edizione l’intenzione è quella di proporre un momento da vivere con fede e responsabilità.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]