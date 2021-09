quarrata. FESTA DEI NONNI A CASA DI ZELA E BICICLETTATA DA VILLA LA MAGIA ALLA QUERCIOLA

Il 3 ottobre il Comune organizza due iniziative con protagonisti i bambini

QUARRATA. Domenica 3 ottobre il Comune promuove due iniziative, che hanno come protagonisti i bambini.

La prima è “Tutti insieme in bicicletta!”, una biciclettata da Villa La Magia alla Querciola sulle nuove piste ciclabili del Comune con ritrovo alle 15 e partenza alle 15.30 da Villa La Magia. L’iniziativa, inizialmente prevista per domenica 19 settembre, fu annullata causa meteo. Sarà recuperata domenica 3 ottobre. Alla partenza sarà regalata a tutti i partecipanti una bandierina di Quarrata da legare — chi lo vorrà – alla propria bici. All’arrivo, gli Amici di Casa di Zela accoglieranno i partecipanti con una merenda e l’Amministrazione donerà ai partecipanti una piccola borraccia di Quarrata, a sottolineare l’importanza del rispetto della natura e di stili di vita sostenibili.

Con la biciclettata saranno inaugurati i due nuovi tratti di percorso ciclopedonale, che sono all’inizio e alla fine della ciclabile che corre lungo i torrenti Impialla e Stella: il primo tratto va dall’area sgambatura cani del parco della Magia fino al ponticino sull’Impialla in via Vecchia Fiorentina I tronco, poi dopo aver percorso tutta la ciclabile già realizzata anni fa lungo gli argini dell’Impialla e dello Stella, si arriva al secondo tratto che, giunti in Querciola, porta fino al confine con Prato.

La seconda iniziativa promossa dal Comune di Quarrata per domenica 3 ottobre sarà la “Festa dei nonni”, a Casa di Zela, in Querciola, a partire dalle 16. Il 2 ottobre, infatti, si celebrano in Italia e in altri paesi del mondo i nonni, persone fondamentali per tutti i bambini e per le famiglie. Il Comune ha deciso di organizzare una festa in loro onore domenica 3 ottobre, con un’iniziativa a Casa di Zela, che prevede una merenda offerta dagli Amici di Casa di Zela e alcuni momenti di animazione ed intrattenimento promossi dalla Cooperativa L’Orizzonte.

Le due iniziative sono pensate come complementari l’una all’altra: è possibile infatti partecipare sia ad una sola delle due, sia ad entrambe. In quest’ultimo caso, all’arrivo in Querciola della biciclettata, i bambini che lo vorranno potranno rimanere nell’aia di Casa di Zela insieme ai propri nonni e proseguire la giornata partecipando ai giochi e agli intrattenimenti promossi dalla cooperativa L’Orizzonte.

È possibile prenotare la propria partecipazione sia alla biciclettata, sia alla Festa dei Nonni, contattando l’ufficio del Sindaco ai numeri 0573 771217 – 266 tutte le mattine, dalle 9 alle 13, oppure registrarsi sul posto, domenica stessa.

[comune di quarrata]