quarrata. FINO AL 30 SETTEMBRE È POSSIBILE RICHIEDERE I BUONI SPESA

Messo a disposizione dal Comune un fondo di 50mila euro

QUARRATA. Da oggi, mercoledì 1 settembre 2021, fino al 30 settembre sarà possibile richiedere i buoni spesa. È infatti stato pubblicato l’avviso per “la promozione di interventi di solidarietà alimentare per le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà, aggravata anche a causa dell’emergenza Covid-19”.

A tal fine il Comune di Quarrata ha messo a disposizione un fondo di 50.000 euro, derivante dai finanziamenti europei POR FSE 2014-2020 intercettati grazie al progetto “IN.S.I.EME” presentato nell’ambito della Società della Salute pistoiese.

Possono richiedere i buoni spesa i cittadini residenti nel Comune di Quarrata che abbiano un Isee “corrente” in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro; un Isee ordinario in corso di validità pari o inferiore a 6.000 euro; assenza di patrimonio immobiliare ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola istanza.

La domanda si può presentare accedendo ai Servizi online del Comune, autenticandosi tramite SPID o CNS, oppure, per agevolare tutte quelle persone che non hanno la possibilità di accedere ai mezzi telematici o non hanno dimestichezza con internet, è possibile presentare domanda anche mediante un’intervista telefonica, prenotando l’appuntamento tramite il sito del Comune di Quarrata, oppure telefonando ai seguenti numeri: 0573 771439 – 771438 nei giorni di apertura dell’ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Durante l’intervista sarà compilata la domanda a nome della persona che telefona, la quale dovrà rispondere alle domande dell’operatore. Pertanto è necessario, al momento dell’intervista telefonica, che il richiedente abbia a disposizione il valore ISEE in corso di validità.

[comune di quarrata]