quarrata. FIRMATA LA CONVENZIONE PER IL PROGETTO “COLTIVIAMO LA LEGALITÀ”

Da lunedì al via il primo campo estivo per il recupero del terreno confiscato

QUARRATA. Questa mattina, alla presenza del Prefetto, di Libera Pistoia e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Cgil di Pistoia ha firmato con il Comune di Quarrata la convenzione per l’attuazione del progetto “Coltiviamo la legalità”, che permetterà di restituire alla collettività e di utilizzare a scopo sociale un bene confiscato alla camorra.

La firma della convenzione, frutto di un percorso faticoso ma fortemente voluto da tutte le parti, dimostra che, quando ogni soggetto coinvolto esercita il proprio ruolo in modo attivo, si può passare dalle parole ai fatti e compiere dei passi avanti per la costruzione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie.

Grazie alla Prefettura, al Comune di Quarrata, a Libera Pistoia e a CISL e UIL per questa prima parte di lavoro insieme.

Da lunedì daremo mano a Libera Pistoia per la gestione del primo Campo E!State Liberi! organizzato nel nostro territorio che ruoterà proprio sul recupero del bene di Quarrata.