quarrata. FRANCO SCARNATO, NUOVO SEGRETARIO DELLA UNIONE COMUNALE DEL PD

Coinvolgimento, rinnovamento e partecipazione i tre punti cardini del neo segretario

QUARRATA. [a.b.] A conclusione della stagione congressuale del Partito Democratico Franco Scarnato è stato eletto nuovo segretario dell’Unione comunale del Pd di Quarrata. Candidato unitario subentra all’ingegnere Angelo Lucianò che ha guidato il partito dal 2013 fino ad oggi

Già tesoriere e delegato nella segreteria provinciale del Pd, Franco Scarnato, sposato, babbo di due figli e artigiano di professione, è stato eletto all’unanimità dal congresso comunale. Partecipatissima l’assemblea in cui si è ufficializzata l’elezione, in cui il nuovo segretario ha annunciato i suoi valori cardine: coinvolgimento, rinnovamento e partecipazione.

“Il buon risultato delle recenti elezioni amministrative – ha concluso il suo intervento davanti alla assemblea degli iscritti — è un buon viatico per il nostro imminente percorso elettorale.

La costruzione del programma elettorale condiviso con i nostri alleati sarà un forte strumento che metteremo all’attenzione dei nostri iscritti, degli elettori, delle associazioni delle attività produttive e non di meno delle liste civiche e dei movimenti che parteciperanno in modo costruttivo alla formulazione di un programma completo per la Quarrata del domani”.