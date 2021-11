quarrata. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL COMUNE PRESENTA UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE

Primo appuntamento in programma è sabato 20 novembre, alle ore 17.30, nella sala consiliare del palazzo comunale di piazza della Vittoria

QUARRATA. Il Comune di Quarrata celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative di approfondimento sulla condizione femminile sia a livello nazionale che internazionale e con interventi di sensibilizzazione della comunità sul tema.

Primo appuntamento in programma è sabato 20 novembre 2021, alle ore 17.30, nella sala consiliare del palazzo comunale di piazza della Vittoria, con la presentazione del libro “Per ammazzarti meglio”, della giornalista Ilaria Bonuccelli. Interverrà Giovanna Sottosanti, presidente dell’Associazione “365 giorni al femminile”; ad introdurre e moderare l’incontro sarà Francesca Marini, assessora alle pari opportunità del Comune di Quarrata.

Ilaria Bonuccelli, giornalista caposervizio ufficio centrale de Il Tirreno, è stata ideatrice per la sua testata della campagna che ha portato all’approvazione della legge per l’utilizzo dei braccialetti elettronici per la vigilanza degli stalker colpiti da divieto di avvicinamento alle vittime. “Per ammazzarti meglio” è un libro inchiesta in 12 storie sulla violenza di genere, nelle quali si evidenzia come le normative nazionali tuttora non riescano a tutelare né a proteggere le donne dai femminicidi, dai maltrattamenti, dagli stupri, e come si continui ad alimentare la cultura dell’umiliazione delle vittime, che — si denuncia nel libro — per lo Stato italiano valgono, se morte, 7.200 euro, se stuprate, 4800 euro, quanto a risarcimenti.

“Sciolgo te e i tuoi figli nell’acido”. Non è una minaccia. È una promessa. Pochi mesi dopo, l’uomo prende un coltello e tenta di assassinare la moglie. Ci riesce quasi. Con il figlio di un anno ci riesce. Sette coltellate. Nessun giudice, nessun medico lo aveva ritenuto pericoloso abbastanza da allontanarlo dalla famiglia. Questa è una delle storie raccontate dalla giornalista nel libro.

Il programma delle iniziative promosse dal Comune di Quarrata prosegue giovedì 25 novembre 2021 alle ore 15.30 in piazza della Vittoria: Conad Quarrata dona alla città una nuova panchina rossa, simbolo della condanna della violenza contro le donne, che sarà posizionata in piazza della Vittoria, insieme ad altre tre nuove sedute installate dal Comune di Quarrata.

Venerdì 26 novembre, infine, alle ore 21.00, nella sala consiliare del palazzo comunale di piazza della Vittoria, il Comune di Quarrata, in collaborazione con Emergency Pistoia, promuove l’incontro da titolo “La situazione femminile fuori dall’Italia? Testimonianze a cura di Emergency”.

Durante l’iniziativa si affronterà il tema della condizione femminile e della violenza di genere a livello internazionale, con un particolare focus sulla situazione afgana.

