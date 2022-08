quarrata. GLI OSPITI DELLA 29ª EDIZIONE DELLA “MARCIA PER LA GIUSTIZIA”

Sabato 10 settembre saliranno sul palco di piazza Risorgimento Antonietta Potente, don Luigi Ciotti, don Mattia Ferrari, Moni Ovadia, Mohamed Ba e Nello Scavo

QUARRATA. [a.b.] Per il ventinovesimo anno Rete Radiè Resch Quarrata assieme all’associazione Libera e al Comune di Quarrata organizzano per sabato 10 settembre la Marcia per la Giustizia.

Anche questo anno il ritrovo e lo svolgimento della manifestazione è previsto alle ore 21 in piazza Risorgimento dove si terranno le riflessioni da parte degli ospiti invitati.

Non ci sarà nessuna marcia da Agliana.

Il tema di questo anno sarà “Fermiamo le guerre”.

Ospiti della edizione 2022 saranno: la teologa Antonietta Potente, don Luigi Ciotti (fondatore Gruppo Abele e Libera), don Mattia Ferrari (cappellano della nave Mediterranea), Mohamed Ba (attore e scrittore), Ovadia (attore e poeta) e il giornalista Nello Scavo (inviato di Avvenire).

Info: rete@rrrquarrata.it