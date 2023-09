quarrata. GRANDE SUCCESSO PER LA CENA SOCIALE DEL POZZO DI GIACOBBE

Oltre 500 persone alla festa dell’associazione di volontariato. Raccolti circa 7 mila 200 euro

QUARRATA. Lunedì 4 settembre al Parco Verde di Olmi si è tenuta la cena sociale del Pozzo di Giacobbe, che torna a chiudere la settimana di “Pozzo di Festa” per la prima volta dopo la pandemia.

Hanno partecipato alla cena sociale di quest’anno circa 520 persone fra amici del Pozzo, famiglie, collaboratori, professionisti, istituzioni, e tante realtà del territorio della provincia pistoiese con cui l’associazione collabora ogni giorno.

La pista di pattinaggio allestita con tavoli e sedie è stata gestita da oltre 60 volontari, impegnati nel servizio, nella cucina, e nell’organizzazione della serata. Ad intrattenere gli ospiti ci hanno pensato gli Sgurz, giovane e talentuosa band che si sta facendo conoscere sul territorio.

La formula della cena sociale è semplice: prenotazione, menù fisso, offerta libera, un modo quest’ultimo per permettere a tutti di contribuire al sostegno dell’associazione secondo le proprie disponibilità. Con la cena sociale di quest’anno sono stati raccolti circa 7.200,00 €.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno partecipato alla cena sociale, dimostrandoci il loro affetto e soprattutto dimostrando sensibilità rispetto ai valori che la nostra associazione esprime da sempre: solidarietà, sostegno a chi fa più fatica, impegno nel costruire una società più giusta”, afferma il presidente del Pozzo di Giacobbe Emiliano Innocenti.

L’associazione ringrazia anche tutti i volontari e i collaboratori che hanno lavorato duramente per la realizzazione di questa festa.

Costruire comunità è quello che stiamo provando a fare da anni, insieme a tante altre realtà del territorio che condividono con noi questa visione; serate come questa ci dimostrano che forse la strada è quella giusta.

