quarrata. I CENTO ANNI DELL’ASILO BARGELLINI

Festeggiato alla presenza del Vescovo di Pistoia e Pescia e del sindaco i cento anni della scuola dell’infanzia di via Trieste, “Una lunga storia di accoglienza”

QUARRATA. [a.b.] Alla presenza del vescovo di Pistoia e Pescia monsignor Fausto Tardelli, del sindaco Gabriele Romiti intervenuto con gli assessori Annamaria Turetti, Maria Vittoria Michelacci e Tommaso Scarnato e il presidente della Fism Leonardo Alessi stamani in via Trieste è stato festeggiato alla presenza di insegnanti e genitori il centenario dell’asilo Bargellini, oggi scuola paritaria dell’infanzia.

Fondata nel 1924 su iniziativa parrocchiale in questi anni ha formato intere generazioni di quarratini ed è stata un punto di riferimento per la comunità locale rappresentando un vero e proprio simbolo di accoglienza e ospitalità per bambini, bambine e per tutte le famiglie che usufruiscono del servizio.

Venne costituita grazie all’impegno finanziario di Florindo Bargellini (centocinquemila lire) e della popolazione. Una targa ricorda gli altri benefattori e le donazioni del popolo quarratino raccolte dall’allora cappellano Lionello Grazzini tra cui: la Cassa rurale di Quarrata e quella di risparmio di Pistoia, del proposto Giovanni Bargiacchi, del conte Giovan Tommaso Amati Cellesi, di Paolo Baldi Papini, di Elena Frosini, di Serafina Nesti, di Riccardo Flori, di Carlo Bertini, di Giulia Corsini Ambrogi e dell’allora vescovo di Pistoia e Prato Gabriele Vettori.

Nell’asilo è stata presente dall’inizio fino al 2010, l’opera educativa delle Suore Mantellate Serve di Maria che ha curato anche la scuola di ricamo. Oltre a punto di ritrovo l’edificio era stato anche un luogo dove intrattenersi col teatrino.

La scuola paritaria è gestita dal 2017 dalla Fondazione Fissi della rete di scuole paritarie “Scuole per crescere” presente, prevalentemente, sul territorio toscano e propone al suo interno attività motoria, propedeutica musicale, attività di lettura (Leggere Forte), inglese oltre al Progetto di outdoor education ed una grande attenzione a tutte le esperienze che stimolano la manualità e l’autonomia del bambino.

“Una grandissima emozione oggi, per aver condiviso con i presenti una storia di comunità che ancora oggi continua” ha detto il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti.

“Ringrazio il grande impegno delle insegnanti, dei genitori, delle suore e della FISM per aver curato e nutrito questa bella realtà. Buon centenario!”.

Nel corso della mattinata i presenti hanno avuto la possibilità di lasciare su un registro il segno della propria presenza in ricordo della giornata e del centenario. I bambini dell’istituto hanno allietato i presenti con alcuni canti preparati per l’occasione dalle insegnanti.

È stato distribuito anche del materiale che testimonia la lunga storia della scuola e il suo legame con la comunità parrocchiale e la città di Quarrata.