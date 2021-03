quarrata. I DATI DELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL 2020

Il lockdown ha fatto calare drasticamente il numero di incidenti e di infrazioni al codice della strada

QUARRATA. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Polizia Municipale di Quarrata, che si è svolta ieri 30 marzo 2021, il Comandante Marco Bai ha fornito il resoconto dell’attività del comando effettuata nel corso del 2020.

“Dai dati – ha spiegato il Comandante Marco Bai – risulta evidente come, da un lato, l’attività della Polizia Municipale sia stata fortemente caratterizzata dai controlli sul rispetto delle disposizioni anti-covid, e dall’altro come il minor transito di veicoli dovuto al lockdown totale della scorsa primavera e alle successive limitazioni agli spostamenti disposte in autunno e in inverno abbiano sensibilmente ridotto sia il numero degli incidenti, sia il numero delle violazioni al Codice della Strada”.

Ecco una schematica sintesi delle attività:

Controlli Covid da marzo 2020 al marzo 2021:

Esercizi commerciali controllati: 1533 di cui 3 sanzionati

Persone fisiche controllate: 1587 di cui 27 sanzionate

Servizi di controllo del rispetto del Codice della Strada nel corso 2020:

Servizi di pattuglia di polizia stradale: 535

Verbali per transito con semaforo rosso: 183 (nel 2019 furono 335)

Veicoli sanzionati per non aver effettuato la revisione nei termini: 155 (nel 2019 furono 791 e la drastica diminuzione deriva principalmente dalla proroga della scadenza delle revisioni disposta a livello nazionale)

Veicoli sanzionati per aver circolato con assicurazione scaduta: 129 (nel 2019 furono 174)

Soggetti sanzionati perché alla guida di veicoli con patente scaduta di validità: 7 (nel 2019 furono 17)

Incidenti stradali registrati a Quarrata nel 2020:

Incidenti stradali registrati: 52, di cui 38 con feriti e 14 senza feriti (nel 2019 gli incidenti furono 75)

Controlli sul rispetto dei regolamenti comunali (ambiente, tutela degli animali, commercio) 2020:

Verbali violazioni dei regolamenti comunali: 61

[comune di quarrata]