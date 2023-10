quarrata. IL “BIGLIETTO DI SALUTI” DI PADRE STEFANO SORESINA

Il sacerdote da domenica scorsa non è più parroco di Buriano, Lucciano e Santallemura

QUARRATA. [a.b].Padre Stefano Soresina, assegnato dal Vescovo di Pistoia a guidare la parrocchia di Seano, ha salutato nei giorni scorsi le comunità parrocchiali di Buriano, Lucciano e Santallemura. Lo ha fatto celebrando la Santa Messa a cui è seguita in ognuna un momento conviviale,.

Da] parte dei parrocchiani non sono mancate parole di sincera gratitudine “È stato per noi — ha scritto la comunità parrocchiale di Santallemura — un bravo sacerdote, una persona empatica ma diretta, vicina e presente che ha saputo ascoltare e amare..”.

Lo stesso sacerdote si è voluto congedare dalle parrocchie quarratine con un “biglietto di saluti”;

Cari parrocchiani. Permettetemi di scrivere questo biglietto di saluti rivolgendomi a tutte e tre le parrocchie insieme.

Sono riconoscente e grato e felice per gli atteggiamenti di unità, collaborazione e disponibilità che avete tenuto nei miei confronti in questi anni.

Mi avete sopportato nonostante i difetti del mio carattere e mi avete obbedito nonostante la mia incompetenza.

Sono stato bene insieme a voi. Voi e le manifestazioni di affetto alla conclusione del mio mandato mi hanno fatto tanto bene. Siamo in tempo di ristrutturazione ecclesiale e oggetto di sperimentazione da parte del Signore. È infatti che ci mette in situazioni nuove, non per vedere se rimaniamo fedeli o no ma per farci sviluppare nuovi doni.

Ho visto infatti come vi state riorganizzando anche se molte cose le state rimandando in attesa del nuovo parroco.

Siete pieni di doni, non vi manca nulla, dovete avere fiducia nel Signore e in voi stessi. Ci rivedremo spesso ma voglio dirvi che vi porto nel mio cuore per sempre e spero che quando sarete davanti al Signore mi accoglierete di nuovo.

padre Stefano