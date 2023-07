quarrata. IL COMUNE ADERISCE AL CUDE, LA PIATTAFORMA UNICA CONTRASSEGNO DISABILI

Una importante semplificazione per la mobilità delle persone disabili su tutto il territorio italiano

QUARRATA. Il Comune di Quarrata ha aderito alla piattaforma unica contrassegno disabili – CUDE.

Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, il Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati nazionale.

Grazie a una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune all’altro, non deve più comunicare ’’ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento.

L’adesione alla piattaforma permette anche di inserire, consultare e modificare le informazioni relative ai contrassegni per disabili emessi dal Comando di Polizia Municipale di Quarrata, al fine di rendere sempre più aggiornato il registro nazionale costituito nella piattaforma CUDE del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

I titolari del contrassegno hanno la facoltà di richiedere al Comune, che ha emesso il contrassegno, la richiesta di adesione alla piattaforma, e da qui accedere poi, tramite SPID, CIE o CNS al sito www.ilportaledellautomobilista.it

Il titolare del CUDE può accedere per:

• visualizzare la lista dei veicoli associati,

• modificare la lista dei veicoli associati al contrassegno,

• segnalare casi di furto o smarrimento del CUDE, per cui sarà necessario chiedere un nuovo contrassegno.

Con questa adesione, dice l’assessore alle politiche sociali Mariavittoria Michelacci, il Comune di Quarrata intende promuovere e fornire un servizio che reputiamo essenziale per le persone portatori di disabilità. Ovviamente la potenzialità e l’utilità di questo portale aumenterà esponenzialmente se quanti più Comuni, soprattutto con varchi ztl nel territorio, aderiranno, ed è questo un appello che si sentiamo di fare alle amministrazioni comunali della Regione Toscana.

Un grazie a tutti gli uffici che hanno lavorato per farci essere tra i primi 30 comuni ad aderire: segnale questo non solo di una buona amministrazione, ma anche di una essenziale sensibilità a temi così delicati.

[comune di quarrata]