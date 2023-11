quarrata. IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO “FUTURO PRESENTE- UN SEME, UN BAMBINO, UNA NOTA”

Sarà uno dei partner della idea progettuale ideata e proposta dalla Fondazione delle Comunità Pistoiesi

QUARRATA. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 187 del 13/11/2023, ha approvato l’adesione, in qualità di partner all’idea progettuale “Futuro Presente – Un seme, un bambino, una nota”, ideata e proposta dalla Fondazione delle Comunità Pistoiesi.

Il Comune di Quarrata parteciperà quindi al percorso di co-progettazione aperto a Enti del Terzo settore (ETS), Enti pubblici (Comuni, Società della Salute, Scuole), Imprese, ecc., finalizzato alla predisposizione di un progetto per la realizzazione di interventi per contrastare la povertà educativa e per prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico.

Tutte le informazioni sull’iniziativa, l’avviso pubblico rivolto agli ETS, altri soggetti, istituti scolastici ecc. per manifestare l’interesse ad aderire alla co-progettazione, con la modulistica relativa, sono reperibili sul sito della Fondazione delle Comunità pistoiesi al seguente link: https://www.fdcpistoiesi.it/

