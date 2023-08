quarrata. IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO PNRR “TURISMO DELLE RADICI”

Previste azioni di promozione turistica per riscoprire i luoghi delle origini

QUARRATA. [a.b.] La giunta municipale su proposta dell’assessore al turismo Mariavittoria Michelacci ha aderito al progetto Pnrr di promozione turistica gestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal titolo “Turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19”. Il progetto è finalizzato ad incrementare l’attrattività dei borghi italiani e dare risalto alla loro bellezza e varietà, coniugando l’offerta di beni e servizi (alloggi, enogastronomia, artigianato, ecc.) con la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine delle nuove generazioni di italiani ed italodiscendenti all’estero (stimati in circa 80 milioni).

In base al progetti le comunità italiane all’estero presenti in tutto il mondo verranno coinvolte nella valorizzazione della nostra offerta turistica, all’interno di una strategia volta a invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani per sostenere attivamente il rilancio post Covid della nostra cultura, del nostro turismo e della nostra economia.

L’obiettivo è consentire una riscoperta “a tutto tondo” dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia.

Secondo la giunta quarratina il progetto presentato dal Ministero ben si inserisce nel percorso di sviluppo turistico che l’Amministrazione intende promuovere o sostenere nel corso del suo mandato e rappresenta quindi un importante contributo all’attività dell’Amministrazione a sostegno dello sviluppo turistico del territorio, Inoltre favorisce la promozione attraverso l’analisi delle dinamiche turistiche e può contribuire ad elaborare un percorso virtuoso di più ampio sviluppo dell’economia quarratina.