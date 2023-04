quarrata. IL COMUNE ADERISCE ALLA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO

La Sala Consiliare del Comune sarà illuminata di blu

QUARRATA. Domenica 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per l’Autismo, il Comune di Quarrata aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione di volontariato Autismo in blu, che opera sul nostro territorio in gran parte della Valdinievole e di Pistoia, dedicandosi a questa problematica sia per l’età evolutiva che per l’età adulta.

La Sala Consiliare del Comune sarà illuminata di blu, il colore scelto quest’anno per rendere visibile a tutti questa giornata di sensibilizzazione.

“Abbiamo deciso di aderire a questa giornata, spiega il sindaco Gabriele Romiti, per testimoniare la nostra vicinanza a tutte le famiglie e a tutti i bambini affetti da questa patologia, per ricordare l’importanza di non lasciarle ai margini, ma al contrario aiutarle a sentirsi parte della società e del territorio in cui vivono”.

[notari —comune di quarrata]