quarrata. IL COMUNE ADERISCE ALLA MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI

La manifestazione è in programma domenica 10 ottobre

QUARRATA. Il Comune di Quarrata aderisce anche quest’anno alla Marcia della pace e della fraternità Perugia-Assisi, in programma domenica 10 ottobre.

L’Amministrazione ha infatti risposto positivamente all’invito ad aderire alla Marcia proposta dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, di cui il Comune di Quarrata fa parte dal 1986.

In questa edizione, la Marcia si richiama al motto di Don Lorenzo Milani “I care”, cioè “Mi interessa” ed intende raccogliere e rilanciare l’appello di Papa Francesco che, in occasione della Giornata mondiale della pace, ha incoraggiato tutti a “diventare profeti e testimoni della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze sociali”.

L’Amministrazione inoltre condivide l’appello di convocazione della Marcia, che denuncia il proliferare dei conflitti, il rafforzamento degli arsenali militari e l’ampliamento delle diseguaglianze sociali, a fronte di una situazione globale ancora caratterizzata da una persistente pandemia, da una crisi sociale ed economica molto pesante e una situazione climatica ed ambientale sempre più critica.

Gli aderenti alla Marcia ribadiscono inoltre come, per uscire dalla crisi sociale ed economica, sia necessario ridurre le ingiustizie e le diseguaglianze, realizzare l’Agenda 2030, scongiurare nuove pandemie, fermare il cambiamento climatico, mettere fine alle guerre, realizzare il disarmo impedendo una nuova guerra mondiale, promuovere l’uguaglianza e la parità tra donne e uomini, effettuare la transizione ecologica, democratizzare la rivoluzione digitale, prevenire nuove grandi migrazioni.

[comune di quarrata]