quarrata. IL COMUNE AVVIA UNA RACCOLTA FONDI PER RICOSTRUIRE LA CITTÀ

Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche sul sito istituzionale

QUARRATA. Il Comune di Quarrata ha creato un conto corrente aperto per una raccolta fondi a seguito dell’emergenza che si è verificata, per sostenere gli interventi per la gestione e ricostruzione di tutta la comunità quarratina.

Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Doniamo per ricostruire la nostra città.

L’IBAN cui fare la propria donazione è IT34k0306970504100000300012

