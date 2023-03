quarrata. IL COMUNE CELEBRA LA XXVIII GIORNATA DELLE MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Lunedì 20 marzo a Catena sarà data lettura dei nomi presso il bene confiscato alla camorra

QUARRATA. [a.b.] In occasione della 28esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle mafie in programma il prossimo 21 marzo l’associazione Libera Pistoia in collaborazione con le associazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cgil Spi Pistoia con il patrocinio del Comune di Quarrata ha organizzato per lunedì 20 marzo alle ore 10 in via Statale 787 a Catena, nel terreno confiscato alla camorra un evento per celebrare a livello locale tale giornata.

La ricorrenza sarà onorata con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie di ambedue gli istituti comprensivi presenti sul territorio comunale che parteciperanno con due delegazioni guidate dai rispettivi referenti per la Legalità. Interverrà tra gli altri l’assessore Mariavittoria Michelacci.

“Il Comune di Quarrata — si legge — è da sempre impegnato in progetti ed iniziative per la promozione della cultura della legalità, progetti che hanno come interlocutori privilegiati le Scuole medie presenti sul territorio e la cittadinanza in genere”.