quarrata. IL COMUNE DEDICA ALLA POESIA UN PERCORSO PEDONALE

L’annuncio in prossimità del 21 marzo, Giornata mondiale della poesia. Sarà interessato il lungo Fermulla

QUARRATA. Il 21 marzo è stato istituito dall’Unesco nel 1999 come giornata mondiale della poesia. La scelta di questa data non è casuale, perché il 21 marzo è convenzionalmente riconosciuto come il primo giorno di Primavera.

Il Comune di Quarrata, nell’occasione di questa importante celebrazione culturale, ha deciso di dedicare un percorso pedonale alla poesia lungo il Fermulla, un torrente che attraversa il lato sud est della città.

L’idea consiste nella trascrizione di alcune poesie dei più famosi poeti internazionali e nazionali, aforismi e citazioni di canzoni pop, sul selciato del lungo Fermulla.

In questo modo tutti coloro che andranno a passeggiare lungo il fiume potranno, contemporaneamente, leggere parole che fanno pensare, che consolano, che confermano, che, qualche volta, fanno dubitare, ma che sono sempre espressioni di un’arte nata insieme alla consapevolezza civile dell’essere umano.

Inoltre martedì 21 marzo alla biblioteca “Giovanni Michelucci” sarà allestita una vetrina di libri dedicati alla poesia, tutti coloro che entreranno quel giorno in biblioteca troveranno anche una sorpresa: Doni diVersi.

L’assessore Mariavittoria Michelacci, ideatrice del percorso pedonale dedicato alla poesia, ha commentato:

“Oggi ricorre la giornata internazionale della Poesia: Dono ancora troppo poco conosciuto, Arte che è davvero capace di consolare, ispirare e rafforzare tutti noi. L’iniziativa di dedicare il lungo Fermulla ad alcuni versi di poesia, infatti, oltre a voler rendere ancora più bella la nostra Città, ha il fine ultimo di avvicinare ed incuriosire chiunque passeggi.

Ammetto di tenere particolarmente a questo progetto, che definirei persino emotivo: oggi c’è bisogno di emozionarsi, di farsi togliere il respiro o, comunque, di stupirsi, di vivere un’emozione e mi auguro davvero che possa succedere qualcosa di simile a tutti gli utenti che decideranno di visitare questa zona pedonale della nostra Città.

Permettetemi di ringraziare i tecnici del nostro Comune, dai Lavori Pubblici all’ufficio Cultura, per il prezioso lavoro che svolgeranno, necessario per la buona riuscita e realizzazione di questo progetto”.

[notari — comune di quarrata]