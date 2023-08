quarrata. IL COMUNE INTITOLA DUE PISTE CICLABILI: UNA A FABRIZIO FABBRI E L’ALTRA AI FRATELLI MAGGINI

Appuntamento per sabato 2 settembre alle 18.00 e sabato 9 settembre alle 17.00

QUARRATA. Sabato 2 settembre, alle 18.00, alla Rotonda di via Firenze, si svolgerà l’intitolazione della pista ciclabile a Fabrizio Fabbri, ciclista e direttore sportivo.

Campione del ciclismo anni settanta, Fabbri era nato a Ferruccia di Agliana il 28 settembre 1948.

Iniziò a distinguersi da allievo, nei dilettanti, fino al passaggio nei professionisti. Grande temperamento, al servizio di campioni come Francesco Moser e Felice Gimondi, ma anche in grado di mettere la ruota davanti a tutti e vincere belle corse in tutto una ventina. Tra queste ricordiamo il Giro di Puglia a tappe, due volte il Gp Industria e Commercio a Prato, la Tre Valli Varesine ed il Giro dell’Appennino, una tappa al Giro di Svizzera e tre al Giro d’Italia da lui disputato nove volte.

Ha preso parte a 6 Campionati Mondiali su strada, dal 1973 al 1978, vestendo la maglia azzurra della Nazionale Italiana, miglior piazzamento 13° a Montreal. Disputò anche un Tour de France e due Giro di Spagna.

Sabato 9 settembre, alle 17.00, nell’area naturale protetta de La Querciola, si terrà l’Intitolazione della pista ciclabile dedicata ai Fratelli Maggini, Luciano, Sergio e Brunero, ciclisti nel periodo 1945 – 1957. Nativa di Seano, la famiglia Maggini si trasferì a Quarrata negli anni quaranta: qui i fratelli conosceranno la popolarità come corridori, vincitori di importanti corse e tappe del Giro d’Italia dal secondo dopoguerra alla fine degli anni ’50.

[notari — comune di quarrata]