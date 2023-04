quarrata. IL COMUNE SCEGLIE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Posizionate tre rastrelliere per biciclette nei plessi scolastici Don Puglisi e Dante Alighieri

QUARRATA. Fornire i giusti supporti ai cittadini e agli studenti che scelgono di spostarsi in modo eco-sostenibile è una responsabilità di ogni amministrazione locale.

Per questo l’amministrazione comunale di Quarrata ha voluto incoraggiare una mobilità urbana più sostenibile, posizionando tre rastrelliere per lo stallo delle biciclette all’interno dei plessi scolastici Don Puglisi e Dante Alighieri sede centrale e sede succursale.

Un’opportunità per i ragazzi che vogliono raggiungere la scuola in bicicletta con l’arrivo della bella stagione.

Le rastrelliere per biciclette sono composte da tubi di acciaio elettro-zincato per proteggerlo dalla corrosione e renderlo resistente agli agenti atmosferici e corredate da basamento in conglomerato cementizio, della dimensione di 65 cm di profondità per 225 cm di lunghezza.

È stata anche predisposta un’area per la sosta delle biciclette, per fare in modo che gli spazi pubblici restino più ordinati ed evitare che le rastrelliere siano parcheggiate in spazi non adibiti a questo scopo.

Un modo semplice e sicuro per parcheggiare le bici e muoversi con sostenibilità.

[notari — comune di quarrata]