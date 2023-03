quarrata. IL COMUNE SI AGGIUDICA 310 MILA EURO PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI TRE EDIFICI DELL’ENTE

Si tratta di Polo Tecnologico, Biblioteca Michelucci e Centro Interculturale La Civetta

QUARRATA. Il Comune di Quarrata si aggiudica 310 mila euro per interventi volti al miglioramento ed efficientamento energetico di tre edifici dell’Ente.

Si tratta della Biblioteca comunale, la Civetta e il Polo Tecnologico.

Il finanziamento proviene da un Avviso del Ministero dell’Ambiente, “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, volto alla realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali.

Il Comune di Quarrata ha presentato tre progetti che riguardano interventi di sostituzione e installazione di nuovi infissi, pompe di calore e impianti fotovoltaici.

Nello specifico i lavori che verranno realizzati sono:

• nella Biblioteca Giovanni Michelucci saranno installate nuove pompe di calore per complessivi 100 Kw di resa termica e un impianto fotovoltaico connesso in rete da 19,8 Kwp;

• per il Polo Tecnologico è prevista la fornitura e posa in opera di infissi in alluminio con elevate caratteristiche prestazionali in sostituzione agli infissi in legno della zona uffici, oltre all’istallazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 19,8 Kwp;

• al Centro Interculturale La Civetta sarà installata una nuova pompa di calore per complessivi 50 Kw di resa termica e un impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,0 Kwp.

“Quando hai 30 anni e sei assessore all’Ambiente non puoi che essere felice e orgoglioso di un risultato come questo, che dimostra la bontà del lavoro della nostra giunta, afferma l’assessore all’Ambiente Tommaso Scarnato. Non appena ho individuato questa opportunità, ho segnalato il bando agli uffici comunali che prontamente hanno risposto alla mia sollecitazione strutturando i tre progetti.

Per molti la transizione ecologica è futuro, da noi a Quarrata invece è il presente; lo dimostriamo oggi coi fatti e continueremo a farlo portando avanti i propositi del nostro programma di mandato”.

