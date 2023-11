quarrata. IL PORTALE MONUMENTALE DI VILLA LA MAGIA TORNA A SPLENDERE

È stato restaurato e riportato alle origini ovvero intonacato e dipinto con i colori originari, recuperati tramite le tracce ritrovate in fase di esecuzione dei lavori

QUARRATA. Quarrata, ancora in emergenza post alluvione del 2 novembre, restituisce alla città e a tutto il mondo un patrimonio dell’umanità: il portale monumentale di Villa Medicea La Magia, patrimonio Unesco.

Il restauro del portale fa parte dei lotti finanziati dal Pnrr (6 lotti per un totale di 2 milioni di euro).

I lavori sono stati realizzati e consegnati nel rispetto dei tempi previsti.

Diversamente dal progetto iniziale è stata approvata una variante in corso d’opera, in quanto in fase di pulitura delle superfici del portale, nella parte sommitale e all’interno delle nicchie laterali, sono emerse tracce di intonaco e colore, che testimoniano che il portale in origine era intonacato e dipinto, nonostante la memoria collettiva lo ricordi come caratterizzato da mattoni a vista.

Il portale è stato pertanto completamente intonacato e dipinto con i colori originari, recuperati tramite le tracce ritrovate in fase di esecuzione dei lavori.

Il prospetto principale è stato decorato con “finti mattoni” di colore bianco, perché anche di questa decorazione sono state ritrovate tracce all’interno delle nicchie presenti ai lati del portale.

Nelle due nicchie sono state ricollocate le due statue originariamente presenti, dopo che le stesse sono state completamente restaurate, portandole all’interno della Cappella neogotica della Villa, dove sono rimaste per diversi mesi.

La bellezza del portale restaurato solleva l’animo dai giorni grigi e desolati dell’alluvione che ha colpito Quarrata.

“In questo momento così difficile Quarrata — afferma il sindaco Gabriele Romiti — dona a tutto il mondo, perché Villa La Magia è patrimonio Unesco e quindi del mondo intero, non solo dei quarratini e della città, questo importante restauro.

Ne sono davvero orgoglioso e voglio ringraziare lo straordinario lavoro degli Uffici comunali che seguono con grande attenzione e cura tutti i lotti Pnrr in corso alla Villa medicea”.

[comune di quarrata]