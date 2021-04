quarrata. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE GIANI INAUGURA LA NUOVA ROTATORIA DI VIA FIRENZE

Oggi alle ore 12 alla presenza del sindaco Mazzanti e delle famiglie degli imprenditori Belli, Chiti e Mantellassi

QUARRATA. Oggi, giovedì 29 aprile, alle ore 12.00, si svolgerà l’inaugurazione della nuova viabilità tra via Firenze e via Piero della Francesca a Quarrata, realizzata dal Comune di Quarrata con fondi regionali. L’appuntamento è presso la nuova rotonda di via Firenze che si trova all’altezza del numero civico 309.

Saranno presenti, oltre al Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, il Presidente della Regione Eugenio Giani e le famiglie degli imprenditori Arzelio Belli, Romano Chiti e Fabrizio Mantellassi a cui sono state dedicate le nuove infrastrutture.

Per evitare assembramenti, la cerimonia non è aperta alla cittadinanza.

[comune di quarrata]