quarrata. IL SINDACO FIRMA L’ORDINANZA PER IL DIVIETO DI POTABILITÀ DELL’ACQUA DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE

Publiacqua consiglia di limitare l’utilizzo ai fini idropotabili

QUARRATA. A seguito della nota di Publiacqua del 5 novembre 2023 il Sindaco Gabriele Romiti ha firmato l’ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale per gli usi potabili.

Nella nota Publiacqua scrive che, pur ritenendo che non ci siano criticità per la potabilità dei principali centri abitati, è consigliato comunque di limitare l’utilizzo ai fini idropotabili e che in caso di necessario utilizzo dell’acqua per cucinare si consiglia di bollirla precedentemente all’impiego.

Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte del gestore del Servizio Idrico, Publiacqua S.p.A., della verifica delle effettive condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.

[comune di quarrata]