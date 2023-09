quarrata. IL VESCOVO DI PISTOIA MONSIGNOR FAUSTO TARDELLI IN VISITA ALLA CITTÀ

Un consiglio comunale straordinario e aperto a tutti accoglierà Sua Eccellenza che ha espresso la volontà di raccogliere i bisogni della città

QUARRATA. Giovedì 7 settembre, alle 11.00, la città di Quarrata accoglie il Vescovo di Pistoia, con un consiglio comunale straordinario aperto a tutti.

Monsignore, che viene a Quarrata per la prima volta, ha espresso la volontà di incontrare Sindaco e Giunta e ascoltare il consiglio comunale per conoscere le esigenze e i bisogni della comunità quarratina.

Un momento di confronto, di ascolto e riflessione, che segue, per Monsignore, il 20esimo Sinodo Diocesano, un evento storico per la Chiesa locale che intende promuovere una nuova sensibilità di coinvolgimento delle comunità e del territorio.

Quando abbiamo ricevuto la lettera di Monsignor Vescovo che chiedeva di incontrarci, racconta il Sindaco Romiti, siamo stati sorpresi, onorati e ovviamente emozionati.

In accordo col presidente del Consiglio Comunale, Marco Mazzanti, abbiamo deciso di convocare un consiglio comunale straordinario per dare il giusto contesto alla visita di Monsignore e per permettere a tutti i consiglieri e cittadini di essere presenti a questo momento così importante, di ascolto e confronto costruttivo”.

[comune di quarrata]