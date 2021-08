quarrata. IL VETERAN CAR CLUB RICORDA IVO BARDELLI E SERGIO RAFANELLI

Domenica 12 settembre torna il “Memorial” con la Messa a Buriano e il ritrovo dei soci

QUARRATA. [a.b.] Il Veteran Car Club di Pistoia domenica 12 settembre 2021 ricorderà a Quarrata Ivo Bardelli e Sergio Rafanelli, due soci che tanto hanno dato al club. Il programma prevede alle 9,30 il ritrovo presso “Casa Bardelli” in via del Pollaiolo a Quarrata per la colazione. Alle 11,00 alla Chiesa di San Michele Arcangelo di Buriano sarà celebrata una S. Messa a suffragio di Ivo e Sergio e a seguire ci sarà la benedizione delle auto.

Alle 12,00 partenza per un giro panoramico sul Montalbano in direzione del paese di Castagno di Piteccio.

Alle ore 12,30, dopo aver raggiunto il paese ed aver parcheggiato le auto —visita al “Museo all’aperto” dell’antico Borgo per poi ritrovarsi a pranzo presso l’associazione Pro Loco a degustare i famosi tortelli di “ricotta e spinaci”.