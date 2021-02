quarrata. IN ARRIVO SCONTI SULLA TARI FINO A 40 EURO

Ne beneficeranno 1943 cittadini che hanno conferito i rifiuti differenziati ad Eco

QUARRATA. Sono 1943 i cittadini che riceveranno uno sconto sulla Tari, come “premio” per aver conferito rifiuti differenziati alla piattaforma ECO di via Bocca di Gora e Tinaia nel corso del 2020.

In totale, i cittadini che hanno conferito i rifiuti ad Eco durante lo scorso anno sono 2991. Di questi, però, 1048 non hanno raggiunto l’importo minimo (3 euro) per avere diritto alla riduzione, mentre gli altri 1943 hanno superato la soglia minima e riceveranno uno sconto sulla Tari del 2021 che va dai 3 ai 40 euro.

Complessivamente il dato 2020 è inferiore a quello registrato nel 2019, quando furono 2742 i cittadini che ricevettero sconti in bolletta, ma rimane comunque superiore a quello dell’anno precedente, il 2018, quando le utenze domestiche destinatarie degli sgravi furono 1674. La flessione tra il 2019 e il 2020 è da imputare principalmente alle molte settimane di chiusura dell’impianto nella primavera 2020, durante il primo lockdown e alle successive disposizioni anti-covid, che ne hanno in parte limitato l’accesso.

Il dato rimane comunque molto significativo, se si considera che si tratta di quasi un quinto delle utenze domestiche presenti sul territorio del Comune di Quarrata (circa 10.700).

Il totale risparmiato complessivamente dai cittadini per aver scelto di differenziare correttamente i rifiuti e di conferirne una parte direttamente ad Eco è pari a 26.735,53.

L’entità dello sconto per singola utenza è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti differenziati conferiti ad ECO: per ogni rifiuto conferito, infatti, viene rilasciata una ricevuta che viene poi computata automaticamente in fase di calcolo della bolletta.

La decisione di applicare questa riduzione è stata attivata a partire dal novembre 2016 grazie ad una deliberazione della giunta comunale. L’iniziativa, volta ad incentivare il corretto conferimento dei rifiuti, soprattutto ingombranti, ha poi visto i primi effetti con la bolletta del 2018, nella quale sono state conteggiate le detrazioni derivanti dai conferimenti ad ECO effettuate dai cittadini nel 2016 e del 2017.

[comune di quarrata]