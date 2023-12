quarrata. IN CONSIGLIO COMUNALE SI APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Ecco l’ordine del giorno del consiglio comunale in programma oggi a partire dalle ore 18,30

QUARRATA. È stato convocato per oggi pomeriggio (mercoledì 27 dicembre alle ore 18,30) in seduta ordinaria il consiglio comunale di Quarrata.

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Comunicazioni del Sindaco

Presa d’Atto Verbali sedute precedenti

PROPOSTE DELIBERATIVE

1. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026.

APPROVAZIONE (COD.DUP 6.2.2)

2. PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE 2024/2026. APPROVAZIONE (PIAO 1.2.1_0001)

3. ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2024. CONFERMA. (COD. DUP/PIAO 5.1.2

4. VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE DA CEDERE IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE – D.LGS 267/2000 ART.17

5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI 2024/2026, AI SENSI

DELL’ART. 58, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 133/2008– APPROVAZIONE.

6. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024 – APPROVAZIONE. COD. 3.2.1

7. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE (RIF. DUP 6/2/2).

8. RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022

9. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI QUARRATA AL 31 DICEMBRE 2022 – APPROVAZIONE. (COD. DUP. 6.1.1)

10.LR 86/2016 TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PRATO, CARMIGNANO, POGGIO A CAIANO, VINCI, CERRETO GUIDI E FUCECCHIO PER LA GESTIONE COORDINATA DELLA VIA MEDICEA. APPROVAZIONE SCHEMA DI

CONVENZIONE. (cod.4.3.2.1)

MOZIONI

11. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 19-12-2023 PROT.N. 60007 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER AVENTE AD OGGETTO “MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER CHI HA AVUTO DANNI DALL’ALLUVIONE”

12. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 21-12-2023 PROT.N. 60250 DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA AVENTE AD OGGETTO “TARI 2024-MODIFICA SCADENZE DI PAGAMENTO”

[comune di quarrata]