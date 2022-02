quarrata. IN FIAMME UNA SOFFITTA IN VIA VENEZIA A CASINI

QUARRATA. Una quadra del comando provinciale del comando di Pistoia stanotte intorno alle ore 4 è intervenuta per incendio soffitta in via Venezia località Casini a Quarrata.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme all’abitazione stessa. Non si segnalano persone coinvolte. L’intervento si è concluso attorno alle ore 6,00 di questa mattina.

[vigili del fuoco pistoia]