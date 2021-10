quarrata. IN QUARANTENA FIDUCIARIA PER UNA SETTIMANA SENZA DAD PER UN GUASTO

La denuncia di una mamma di due alunne della scuola media Mario Nannini di Vignole

QUARRATA. Dal 3 ottobre scorso due bambine frequentanti una classe prima e seconda della scuola media Mario Nannini di Vignole, in quarantena fiduciaria a casa, perché il padre è risultato positivo al Covid, non hanno potuto usufruire di nessun giorno di didattica a distanza come richiesto dalla madre.

In conseguenza del forte temporale della scorsa settimana infatti si sarebbe verificato un problema tecnico alla linea telefonica della scuola che di fatto da lunedì scorso impedisce qualsiasi tipo di connettività a internet, problema tuttora irrisolto.

Il guasto interesserebbe anche la vicina scuola elementare di via di Mezzo dove ci sarebbero altri alunni a cui è impedito di partecipare alle attività di Dad. “Sia la preside, che alcuni professori come il personale Ata mi hanno riferito – spiega C. B. la mamma delle due bambine della scuola media Nannini – che c’è un problema tecnico a livello di connessione a internet.

Martedì scorso la dirigente scolastica mi ha assicurato che si sarebbe occupata per sollecitare la compagnia telefonica a risolvere quanto prima il guasto. Da allora ho assistito ad uno scaricabarile: mi è stato detto che la colpa è dovuta ai tecnici che non sono andati a sostituire il modem. Ad oggi le mie figlie hanno perso cinque giorni di lezioni e ancora non sappiamo se lunedì potranno collegarsi con la scuola per assistere alle lezioni”.

“In questi giorni – continua la donna – ho provato anche a contattare il Provveditorato agli studi, il sindaco Mazzanti e solo l’assessore alla pubblica istruzione Lia Colzi ha preso in considerazione le mie difficoltà ed ha cercato di tranquillizzarmi. Capisco che il problema è tecnico e non dipende certamente dal dirigente scolastico ma lo stesso, la professoressa Patrizia Tesi, non è riuscita comunque a trovare alternative per far fronte alla carenza di connettività.

Le mie bambine non hanno ricevuto neppure nessun tipo di supporto da parte della scuola perché fosse a loro garantita in questi giorni l’accesso alle attività formative.

In assenza del sistema formativo da remoto ci saremmo aspettati da un punto di vista umano almeno una telefonata da parte di qualche professore, cosa che non è avvenuta neppure con un messaggio sulla chat di classe”.

“La nostra famiglia – conclude C.B. – si è sentita isolata e lasciata a se stessa. Se non fossi stata io a sollecitare nessuno mi avrebbe inviato una email per avvertirmi dei problemi tecnici”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]