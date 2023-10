quarrata. IN SALA CONSILIARE UN INCONTRO SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Stasera alle ore 21 su iniziativa del Partito Democratico. Interverrà l’assessore regionale Monia Monni

QUARRATA. [a.b.] Riprendono stasera mercoledì 11 ottobre alle 21 nella sala consiliare del Comune di Quarrata gli appuntamenti informativi culturali promossi dal Partito Democratico di Quarrata da Democratiche e Giovani Democratici.

La prima serata è dedicata a un argomento cruciale per il nostro futuro: le comunità energetiche. Non possiamo farci cogliere impreparati di fronte a questa sfida. All’incontro pubblico per il confronto su una strategia energetica territoriale, sostenibile e condivisa interverranno l’assessora regionale toscana all’ambiente, economia circolare. difesa del suolo e protezione civile Monia Monni, Damiano Sanna (consulente) e Tommaso Scarnato, assessore all’ambiente e rinnovabili del comune di Quarrata.

Il dibattito sarà coordinato dalla giornalista Daniela Gori.