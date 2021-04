quarrata. IN TRE SU UN CANOTTO IN MEZZO AL BACINO: MULTA DI 400 EURO A TESTA

Sanzionati dalla Polizia Municipale perché provenienti da un comune limitrofo

QUARRATA. Quattrocento euro a testa è la sanzione che è stata elevata dagli agenti della Polizia Municipale di Quarrata nei confronti di tre cittadini residenti da Poggio a Caiano, giunti fino a Quarrata per andare a pescare nel bacino di via del Sole.

Stamattina, venerdì 2 aprile 2021, la pattuglia della Polizia Municipale impegnata nella consueta attività di controllo del territorio è stata raggiunta da una segnalazione della centrale di via Trieste: la richiesta era quella di recarsi velocemente al bacino di via del Sole (invaso utile all’approvvigionamento idrico a servizio dell’acquedotto pubblico) perché vi erano tre persone in mezzo al lago, su un canotto, intente a pescare.

Raggiunto il bacino, gli agenti hanno chiesto alle persone di raggiungere la riva e di esibire i documenti d’identità, dai quali è emerso che erano tutti residenti fuori comune e nello specifico a Poggio a Caiano.

Sono stati dunque tutti sanzionati ai sensi delle normative anti-covid che, in zona rossa, vietano ogni spostamento non giustificato da motivi di salute, di lavoro o di necessità.

[comune di quarrata]