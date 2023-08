quarrata. IN VESPA O IN MOTO SUL MONTALBANO

Domani domenica 27 agosto il raduno di moto d’epoca della Pro Loco Quarrata

QUARRATA. [a.b].L’associazione Pro Loco Quarrata in collaborazione con il Vespa Club Pistoia e con il patrocinio del Comune di Quarrata organizza per domani domenica 27 agosto il “Raduno del Montalbano” di Vespe, Lambrette, Harley, Davidson e moto d’epoca.

Il programma: alle ore 8,30 ritrovo in piazza Risorgimento. Conferma e nuove iscrizioni. Consegna buoni e premio di partecipazione (la chiusura delle iscrizioni avverrà alle 10,30). Alle 10,30 dopo la foto di gruppo è prevista la partenza per un giro turistico sulle colline del Montalbano; alle 12, aperitivo offerto dal Bar Fabio in via Statale 172 a Olmi e alle ore 13 si terrà il pranzo al Parco Verde di Olmi (in via Galigana).

L’iniziativa dedicata al motociclismo e al turismo motociclistico rientra nel programma del Settembre Quarratino 2023.