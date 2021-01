quarrata. INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’URP

QUARRATA. Stamattina è stata inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Quarrata che si è spostato dai vecchi uffici in via Corrado da Montemagno ai nuovi locali in piazza Risorgimento, al piano terra della ex palazzina Lenzi.

All’ingresso della nuova sede, che ai piani superiori ospita il Servizio Pubblica Istruzione, è stata posta una targa con il nuovo logo dell’URP, realizzato dalla giovane grafica Zoe Muratori, che ha dotato gratuitamente il disegno al Comune.

“Il trasferimento dell’Urp – ha spiegato il Sindaco Marco Mazzanti – è l’ultimo tassello di una complessiva riorganizzazione degli uffici comunali, che ha avuto il principale scopo di migliorarne l’operatività e l’accessibilità.

La posizione centrale dell’Urp in piazza Risorgimento, in particolare, oltre a favorirne la fruizione da parte dei cittadini, vuole anche testimoniare l’impegno dell’Amministrazione per una sempre maggiore informazione, comunicazione e partecipazione dei cittadini alla vita dell’Ente”

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco Marco Mazzanti, il nuovo segretario generale e dirigente dell’area dei servizi alla persona del Comune Luigi Guerrera, la responsabile del servizio Cultura e Comunicazione Claudia Cappellini e tutto il personale dell’Urp, a partire dalla responsabile Maria Teresa Giacomelli.

[comune di quarrata]