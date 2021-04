quarrata. INAUGURATA LA NUOVA VIABILITÀ TRA VIA FIRENZE E VIA PIERO DELLA FRANCESCA

Due nuove rotonde e due nuove strade intitolate ad imprenditori quarratini

QUARRATA. Questa mattina, giovedì 29 aprile, è stata inaugurata la nuova viabilità tra via Firenze e via Piero della Francesca: due nuove rotonde, di cui una dedicata all’imprenditore quarratino Fabrizio Mantellassi, e due nuove strade intitolate ad altrettanti imprenditori cittadini, Arzelio Belli, fondatore della fabbrica di mobili Cimot e Romano Chiti, fondatore dell’omonima azienda di trasporti.

A tagliare il nastro, oltre al Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, il Presidente della Regione Eugenio Giani; la Regione, difatti, ha finanziato interamente l’opera con un milione di euro. Presenti anche le famiglie degli imprenditori a cui sono state dedicate le nuove infrastrutture, le ditte che hanno realizzato le opere ed i tecnici comunali che hanno seguito i lavori. Per evitare assembramenti, la cerimonia non era aperta alla cittadinanza.

L’intervento di realizzazione del nuovo raccordo ha preso il via nel settembre scorso e persegue due obiettivi: il primo è decongestionare il centro della città e la via Montalbano dal traffico di veicoli e specialmente dei mezzi pesanti; il secondo è mettere in comunicazione le principali aree produttive di Quarrata con la viabilità che porta al casello autostradale di Prato Ovest.

Con la nuova strada, infatti, l’area artigianale ed industriale di “San Biagio”, tra via Firenze e via Montalbano, e l’area industriale dei “Martiri”, nei pressi del viale Europa, saranno collegate da una viabilità più scorrevole ed esterna alle zone residenziali del centro della città. La necessità dell’intervento scaturisce anche dall’incremento di traffico che ha interessato via Firenze dopo l’apertura della nuova viabilità di collegamento con lo snodo autostradale di Prato-Ovest e a seguito della realizzazione del centro di raccolta “Eco” in via Bocca di Gora e Tinaia.

“Quella che abbiamo appena inaugurato – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – è una delle più importanti opere infrastrutturali realizzate a Quarrata durante il mio mandato amministrativo. Era un punto del mio programma di governo e sono particolarmente fiero di essere riuscito a conseguire questo straordinario risultato, che andrà a cambiare in meglio il volto di una vasta parte di territorio quarratino. In un momento così difficile per l’economia, poi, sono lieto di poter migliorare in maniera significativa la viabilità a servizio delle zone industriali e artigianali cittadine.

In questo modo spero non solo di aiutare le ditte attualmente presenti, ma anche di attrarne di nuove. Infine mi preme ringraziare le famiglie degli imprenditori Belli e Chiti ai quali sono state dedicate le nuove strade e la famiglia Bacci Mantellassi che ci ha donato le bellissime opere posizionate sulla rotonda di via Firenze.

Ringrazio tutti i tecnici del Comune che hanno seguito scrupolosamente i lavori, la Regione che li ha interamente finanziati ed in particolare il Presidente Eugenio Giani ed il Consigliere Regionale Marco Niccolai, il quale ci ha accompagnato nelle varie vasi del progetto”.

Il tracciato.

All’intersezione tra via Bocca di Gora e Tinaia e via Piero della Francesca è sorta una nuova rotatoria, collocata nei pressi della piattaforma ecologica ECO e del cantiere comunale. La rotatoria è stata arredata a verde con prato e tre grandi ulivi.

Proprio da qui inizia una delle due nuove strade: via Romano Chiti, che prende il via dall’incrocio tra via Piero della Francesca e via Bocca di Gora e Tinaia e va ad immettersi in via Firenze. La via è a doppio senso ed è costeggiata da un percorso ciclopedonale.

All’immissione della nuova via Romano Chiti con la via Firenze è stata realizzata un’altra rotonda, che ospita due opere realizzate dall’artista Enzo Pazzagli: “I Tre Arlecchini” (1966) e “Pegaso” (1983) gentilmente donate al Comune di Quarrata dalla famiglia Mantellassi Bacci, in ricordo dell’imprenditore quarratino Fabrizio Mantellassi.

La nuova rotonda accoglie anche le bandiere dell’Italia, dell’Europa, della Regione e del Comune ed un arredo a verde che disegna una “Q” di Quarrata.

Da questa seconda nuova rotonda parte un’altra nuova strada, la via Arzelio Belli, che va a ricongiungersi con via Larga. Anch’essa è a doppio senso e costeggiata da un percorso ciclabile e da marciapiedi.

[comune di quarrata]