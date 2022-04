quarrata. INAUGURATA LA SEDE DEL COMITATO ELETTORALE DI GABRIELE ROMITI

Lo spazio, punto d’incontro della coalizione di centrosinistra, sarà aperto a tutti coloro che vorranno prendere parte alla campagna elettorale con idee e proposte

QUARRATA. Nel pomeriggio di sabato 9 aprile ha aperto le porte la sede del comitato elettorale di Gabriele Romiti (PD), candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative 2022.

Lo spazio, che si trova in via Montalbano n°42 a Quarrata, sarà la casa di tutti i cittadini e le cittadine che vorranno condividere idee e partecipare alla campagna elettorale, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e al benessere della comunità, e il luogo di ritrovo di una coalizione unita, inclusiva e aperta all’ascolto di tutti, indipendentemente dal colore politico.

A festeggiare l’apertura c’erano anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Caterina Bini, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento del Governo Draghi.

“Dopo la presentazione allo sporting club Selva Bassa – commenta il candidato sindaco Gabriele Romiti – ora arriviamo all’inaugurazione del nostro Comitato elettorale. Sarà la nostra casa, il ritrovo dei miei collaboratori e di tutte quelle persone che vorranno sostenermi e portare il loro prezioso contributo in questa campagna elettorale. Sicuramente un luogo strategico e importante per tutti noi”.

“Per la coalizione di centrosinistra – aggiunge il segretario del Partito Democratico di Quarrata, Franco Scarnato – la sede del comitato sarà periodicamente un ritrovo d’incontri votato al proseguimento della collaborazione tra le forze politiche e liste civiche che sostengono la candidatura di Gabriele. Ma non solo: sarà anche un punto d’ascolto aperto all’intera cittadinanza, a tutti coloro che vorranno contribuire con idee, suggerimenti e pareri che potranno essere utilissimi per migliorare e completare il programma elettorale. I componenti del comitato, inoltre, saranno presenti ogni sabato mattina al mercato di Quarrata dalle 9.00 in poi”.

Sostenibilità, inclusività, competitività: sono queste le priorità di Romiti per Quarrata. Obiettivo del programma elettorale della coalizione di centrosinistra è una città dotata di infrastrutture che possano renderla sempre più centrale nell’economia della Piana, una città che guardi all’ambiente, alla green economy e a uno stile di vita sostenibile, una città impegnata a mi[gliorare sempre più i servizi alla persona, una città che sia cuore pulsante dell’area metropolitana Firenze, Prato, Pistoia, Vinci.

[ufficio stampa romiti]