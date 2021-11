quarrata. INAUGURATA UNA PANCHINA ROSSA IN PIAZZA DELLA VITTORIA

È stata donata dalla Conad Quarrata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

QUARRATA. Oggi pomeriggio, giovedì 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ed il direttore di Conad Quarrata Marco Melani, hanno inaugurato in piazza della Vittoria la nuova seduta rossa, donata alla città dal supermercato cittadino che ha sede proprio in quella piazza.

Nelle prossime settimane, a spese dell’Amministrazione comunale, saranno installate in piazza della Vittoria anche altre tre sedute, dello stesso modello di quella rossa ma di colore neutro, a completare l’arredo dello spazio pubblico.

Quella inaugurata in piazza della Vittoria è la seconda panchina rossa posizionata sul territorio comunale di Quarrata. In occasione del 25 novembre di tre anni fa, infatti, il Comune di Quarrata dipinse di rosso una delle sedute presenti nel parco pubblico della Villa Medicea La Magia.

Nelle scorse settimane quella panchina era stata oggetto di alcuni spregevoli atti vandalici, che l’avevano deturpata, aggravando le sue condizioni, già in parte segnate dal fisiologico deterioramento causato dagli agenti atmosferici e dal trascorrere del tempo.

“Appena venuti a conoscenza dei danni recati alla panchina rossa di Villa La Magia – afferma il Sindaco Marco Mazzanti – , l’abbiamo rimossa per restaurarla, con l’obiettivo di rimetterla al suo posto prima della data di oggi: ce l’abbiamo fatta! Nei giorni scorsi gli operai comunali l’hanno riposizionata nel parco della Villa, completamente risistemata.

Voglio ringraziarli per l’ottimo lavoro svolto: hanno cambiato le assi danneggiate, hanno sostituito tutte e quattro le zampe e l’hanno completamente ridipinta, facendola così tornare come nuova. Con l’inaugurazione della panchina in piazza della Vittoria, quindi, Quarrata conta adesso due sedute rosse, posizionate in due luoghi molto importanti della città: una nei pressi della villa medicea e un’altra (quella nuova, donataci da Conad, che ringrazio) in una delle piazze più importati del centro cittadino”.

Le iniziative promosse dal Comune di Quarrata in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne proseguono domani venerdì 26 novembre, alle ore 21.00, nella sala consiliare del palazzo comunale di piazza della Vittoria, con l’incontro organizzato in collaborazione con Emergency Pistoia dal titolo “La situazione femminile fuori dall’Italia? Testimonianze a cura di Emergency”.

Durante l’iniziativa sarà affrontato il tema della condizione femminile e della violenza di genere a livello internazionale, con un particolare focus sulla situazione afgana.

[quilici — comune di quarrata]