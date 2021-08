quarrata. INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE, LA LEGA “INTERROGA” L’AMMINISTRAZIONE

Nigi e Noci: “Quanti controlli e quante sanzioni sono state elevate rispetto alle ordinanze che obbligano i proprietari a tenere puliti i terreni e a non accendere fuochi per bruciare potature o residui vegetali?”

QUARRATA. Dopo l’incendio di domenica, il terzo in poco più di un mese, il gruppo consiliare della Lega ha presentato una interrogazione indirizzata al presidente del consiglio comunale, al sindaco e alla giunta.

“A seguito dell’incendio che domenica 8 agosto ha interessato una area di circa dieci ettari compresa tra le frazioni di Catena, Colle e Tizzana — spiegano i consiglieri Stefano Nigi e Giancarlo Noci — lunedì mattina abbiamo protocollato una interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta se nel corso dell’ultimo mese, siano stati effettuati da parte dell’Ufficio Ecologia e Ambiente e della Polizia Municipale i dovuti controlli sull’ordinanza n°143 del 16.06.2016 che obbliga, allo scopo di prevenire incendi, i proprietari e/o conduttori dei terreni, a tenerli puliti con l’erba sfagliata e sgombri da rifiuti accatastati entro il 15 luglio di ogni anno.

Nella stessa interrogazione abbiamo chiesto di sapere quante sanzioni sono state effettuate. Inoltre vorremmo sapere quanti controlli sono stati fatti e quante sanzioni sono state elevate rispetto all’ordinanza Regionale che proibisce dal 1° luglio al 31 agosto di accendere fuochi per bruciare potature e residui vegetali in genere”.

Continua il capogruppo Stefano Nigi: “Partiamo dal dato che in poco più di un mese si sono sviluppati sul territorio comunale tre incendi, uno in pieno centro tra via Marco Polo e via Alessandro Volta, l’altro ha riguardato le olivete e alcune aree incolte sotto via San Lorenzo, in ultimo l’incendio di domenica, In tutti e tre i casi il fuoco è arrivato a lambire delle abitazioni. Danni maggiori sono stati evitati solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Vab.

Attendiamo le risposte che ci saranno date nel prossimo Consiglio, anche se è facile immaginare che il numero dei controlli e delle sanzioni sarà molto basso. Infatti anche senza andare nelle frazioni di collina basta vedere come anche praticamente a ridosso del centro vi siano ettari e ettari di terreni incolti coperti d’erbacce secche alte due metri, rovi, cespugli secchi, alberi morti e caduti, canneti praticamente impraticabili e in molti casi sotto queste sterpaglie coperte dai rovi vi sono nascoste vere e proprie discariche abusive”.

“Penso — prosegue Nigi — solo per fare alcuni esempi alla zona intorno alle nuove rotonde, via Piero della Francesca (comprese le pertinenze esterne del magazzino comunale), la zona di via Torino, tutta la zona dietro la Scuola Elementare di via Santa Lucia, i terreni lungo il perimetro esterno del Cimitero di Santallemura, tutta la zona di pertinenza comunale del Pollaiolo dopo il tennis dove doveva sorgere la Piscina per non parlare dei bordi delle strade provinciali. Non vogliamo immaginare le conseguenze che potrebbero causare incendi che si sviluppassero in zone così densamente abitate”.

Conclude poi il consigliere Giancarlo Noci: “Domenica appena appresa la notizia mi sono recato sul posto e ho costatato di persona la professionalità e l’abnegazione con la quale i Vigili del Fuoco e i volontari della Vab hanno impedito che vi fossero conseguenze ben peggiori.

Il fuoco è arrivato a distruggere i giardini privati di alcune abitazioni sulla via di Seano. Senza un rapido e deciso intervento sarebbero sicuramente andate distrutte anche delle case. Non ci sono al momento certezze sull’origine dell’incendio – se sia doloso o causato da qualcuno che voleva bruciare delle potature – Certo è che se si facessero rispettate le regole e la Pubblica Amministrazione fosse la prima a rispettarle visto che a oggi anche alcune pertinenze comunali sono ancora coperte d’erbacce secche, certi rischi non ci sarebbero”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]