quarrata. INCIDENTE SUL LAVORO IN UNA DITTA DI LEGNAME

In via Pontassio sono state soccorse due persone. Una delle due rimasta incastrata sotto il materiale. É intervenuto Pegaso

QUARRATA. I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti questo pomeriggio dalle ore 15,30 circa nel comune di Quarrata, Via Pontassio, per un soccorso a persone.

All’interno di una ditta che tratta legname, due uomini sono rimasti coinvolti durante le operazioni di scarico da un mezzo pesante.

Uno dei due, rimasto incastrato sotto il materiale, è stato liberato dalla squadra dei Vigili del Fuoco e poi affidato ai sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale con l’elisoccorso Pegaso, mentre l’altra persona coinvolta è stata presa in cura dai sanitari e portata in ospedale con l’ambulanza.

Sul posto anche personale Asl del PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).

