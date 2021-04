quarrata. INCONTRI GRATUITI SULLA SICUREZZA INFORMATICA PER DOCENTI E GENITORI

Prosegue il progetto “WelComE – Welfare e Comunità Educante”

QUARRATA. A partire da lunedì 19 aprile ha preso il via il ciclo di incontri sulla sicurezza informatica e l’uso sicuro del web organizzati dal Liceo Artistico “P. Petrocchi” nell’ambito di “WelComE”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sette incontri aperti a docenti e genitori dei ragazzi che frequentano le scuole partner del progetto (ICS Bonaccorso da Montemagno, ICS Mario Nannini, ICS Raffaello, Liceo Artistico Petrocchi), pensati per approfondire, insieme ad un esperto informatico, i concetti fondamentali utili a navigare il web in sicurezza e prevenire gli abusi della rete.

Gli incontri, completamente gratuiti, si svolgono in modalità online attraverso la piattaforma Google Meet con orario 17.00 – 19.00. I temi finora affrontati sono stati il 19 aprile scorso i “concetti fondamentali” (come rendere sicure informazioni e dati), il 22 la protezione del computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati.

Questi i prossimi incontri in programma:

26 aprile: la rete

Tipi di reti e connessioni; wi-fi e sicurezza delle connessioni wireless; controllo degli accessi e firewall

29 aprile: la navigazione

Utilizzo dei siti di e-commerce e comunicazione sicura su internet

3 maggio: sicurezza dei dati

Crittografia, autenticazione elettronica, firma digitale, posta elettronica certificata

6 maggio: i rischi della rete

Problemi di sicurezza associati alle comunicazioni, cyberbullismo, social network

10 maggio: salvaguardia dei dati

Mail e messaggistica istantanea; backup, ripristino, eliminazione sicura dei dati

Per partecipare è sufficiente accedere al seguente link:

https://classroom.google.com/u/0/c/MzEzMDY1MDU2NzQz?cjc=6jbnejv

Per maggiori informazioni o problemi di accesso scrivere a: distasio.davide@liceoartisticopistoia.edu.it

